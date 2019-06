Baidu, Alibaba & Tencent: Chinesische Technologiekonzerne auf dem Vormarsch

In den chinesisch-amerikanischen Beziehungen spielt derzeit vor allem der Handelsstreit eine wichtige Rolle. Mit Huawei ist auch ein Unternehmen mitten in die Handelsstreitigkeiten geraten. Die US-Regierung will nicht, dass andere Firmen ohne ihre Erlaubnis mit dem chinesischen Handyhersteller und Netzwerkausrüster zusammenarbeiten. Trotz dieses Gegenwinds dürften die anderen Technologiekonzerne aus China versuchen, ihren Aufstieg zur Weltspitze fortzusetzen.

Dabei müssen sich Unternehmen wie der Suchmaschinenbetreiber Baidu (WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085), der E-Commerce-Konzern Alibaba (WKN: A117ME / ISIN: US01609W1027) und der Anbieter von Internetdienstleistungen Tencent (WKN: A2N7WQ / ISIN: US88034P1093) längst nicht mehr vor ihren großen US-Pendants wie Google (Alphabet), Amazon oder Facebook verstecken.

Den vollständigen Artikel lesen ...