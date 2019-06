Wochenrückblick KW26: DAX - Gipfelanspannung löst Zinssenkungsfantasien ab, Bayer hat endlich einen Retter gefunden

Anders als in der Vorwoche fehlten dieses Mal die Zinssenkungsfantasien, um DAX & Co anzutreiben. Stattdessen mussten sich Marktteilnehmer zu Beginn dieser Handelswoche mit der Zuspitzung der Lage im Nahen Osten und zum Ende der Woche angesichts des G20-Gipfels mit dem Handelsstreit zwischen den USA und China beschäftigen.

Deutschland

Unbeeindruckt von dem ganzen Gerede von den Unsicherheiten, die der Handelsstreit oder der Brexit bieten würden, setzte die adidas-Aktie ihre Rekordjagd zuletzt fort. Der Sportartikelhersteller konnte immer wieder mit positiven Nachrichten aufwarten. Mehr dazu hier.

Es ist schon eine ganze Weile her, dass an der Börse rund um die Bayer-Aktie so etwas wie Euphorie herrschte. Kein Wunder, nach den verlorenen Glyphosat-Prozessen und vielen weiteren Klagen gegen die Tochtergesellschaft Monsanto. Doch nun könnte so etwas wie Aufbruchstimmung aufkommen. Mehr dazu hier.

