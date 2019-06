Am vierten Handelstag der Woche waren auf den Kurstafeln der Indices grüne Vorzeichen ersichtlich. Vor dem G20-Treffen am Wochenende herrscht mit Blick auf den US-Handelsstreit mit China leichter Optimismus, was die Händler scheinbar zu Käufen ermutigt. EURCHF mit Verkaufsdruck am Widerstand Innerhalb der aktuellen Handelswoche sind die Kurse ...

