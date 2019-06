US-Präsident Donald Trump stört, dass die EU ihre Landwirtschaft abschottet. Trump dürfte die EU unter Druck setzen - ausgerechnet mit einem WTO-Fall aus der Zeit seines Vorgängers Barack Obama.

Von Zöllen hat Dave Struthers eigentlich nie etwas gehalten. Seit fast 35 Jahren lebt der Farmer aus dem Örtchen Collins im US-Bundesstaat Iowa davon, sein Getreide und sein Fleisch in aller Welt zu verkaufen. Auf rund 450 Hektar baut er gemeinsam mit seinem Bruder Mais und Soja an, züchtet jährlich rund 5000 Schweine. Den Hof haben die beiden von den Eltern übernommen. Große Sprünge konnten die beiden nie machen, doch die Richtung, sie stimmte.

Bis Donald Trump US-Präsident wurde. Bis er einen Handelskrieg mit der halben Welt anzettelte. Und bis die Vergeltung kam. Chinesische Gegenzölle auf Agrarprodukte trafen die Struthers-Farm hart. Im Getreidegeschäft beziffert der 52-jährige Dave die Verluste auf "mehrere Zehntausend Dollar". Bei den Schweinen drohen Einbußen von "mindestens 50.000 Dollar". Trump geht ihnen an die Existenz.

Struthers würde gerne ausweichen, seine Produkte woanders anbieten, in Europa etwa. Doch die EU fällt als alternatives Absatzgebiet aus. Die Handelsschranken sind zu hoch. Dass die Trump-Regierung in dieser Situation über Strafzölle auf europäische Waren nachdenkt, hält selbst ein Freihändler wie Dave Struthers für richtig: "Auch wenn ich Zölle nicht mag", sagt er. "Sie machen zumindest unseren Standpunkt deutlich."

Seit Trump an die Macht kam, arbeitet er sich mit Furor am Handelsungleichgewicht zwischen den USA und Europa ab. Schon lange droht er mit Importabgaben auf europäische Autos, die in den USA reichlich Absatz finden, weil die Verbraucher sie schätzen. Im April stellte er Strafzölle auf Käse und Wein in Aussicht als Gegenmaßnahme für europäische Subventionen für den Flugzeugbauer Airbus. Dass er seinen Blick nun auf die Landwirtschaft lenkt, ist kein Zufall. Die Europäer betreiben in diesem Bereich Protektionismus, der so gar nicht zur liberalen Rhetorik passt, die Brüssel sonst in Sachen Welthandel anschlägt. Dass die EU künftig mehr Soja und Rindfleisch einführen will, reicht Trump nicht.

Ein Sieg der Gentechnik

Zusätzlich zum WTO-Fall Airbus hat der Präsident ein weiteres Druckmittel. Eine fast vergessene Entscheidung der Welthandelsorganisation (WTO) zu Biotechnologie in der Landwirtschaft von 2008 könnte für den Präsidenten zu einer Waffe werden, mit der er die EU ganz legal zur Öffnung ihrer Agrarmärkte zwingen könnte.Damals gewannen die USA einen Streit über die Frage, ob genveränderte Lebensmittel nach Europa eingeführt werden dürften. Die WTO-Richter werteten die EU-Blockade als protektionistische Maßnahme. Doch der damalige US-Präsident Barack Obama und sein Handelsbeauftragter Michael Froman legten den Fall zu den Akten.

Trump könnte ihn nun aus der Schublade holen, um Zugeständnisse beim Agrarhandel zu erzwingen. Damit würde der Konflikt mit Europa in eine ganz neue Phase eintreten. Denn allein für die Franzosen ist der Sektor in etwa das, was Autos für die Deutschen sind.

Die USA und Europa haben bislang wenig Fortschritt erzielt, seit Trump und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker vor einem ...

