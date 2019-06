US-Präsident Donald Trump ist bereit, bei einem möglichen Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un am Sonntag auch nordkoreanischen Boden zu betreten. "Sicher, ich glaube nicht, dass ich ein Problem damit habe", sagte Trump am Samstag auf eine entsprechende Reporterfrage bei seiner Pressekonferenz im Anschluss an den G20-Gipfel im japanischen Osaka.

Trump, der vom Gipfel nach Südkorea weiterreisen will, hatte Stunden zuvor eine Einladung via Twitter an Kim ausgesprochen, mit ihm am Sonntag an der innerkoreanischen Grenze zusammenzutreffen. "Ich mag ihn treffen oder auch nicht", sagte Trump am Samstag. Eine endgültige Bestätigung für eine Begegnung mit Kim, die nach Angaben von Trump nur wenige Minuten dauern könnte, gab es nicht./dm/DP/zb

