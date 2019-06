Die Stadtwerke haben im Frühjahr 2019 ein neues Pedelec-Verleihsystem in Osnabrück gestartet. Zum Einsatz kommt eine im Rahmen des Forschungsprojekts 3connect entwickelte App. An drei Standorten können zunächst für einen eingeschränkten Nutzerkreis (Mitarbeiter der Stadtwerke und der Hochschule) insgesamt sechs Pedelecs rund um die Uhr und kostenlos ausgeliehen werden. Die E-Bikes werden in speziellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...