Jeden Tag stufen Börsenanalysten Aktien hoch oder runter. Aber wissen diese Analysten immer, wovon sie reden? Heute schauen wir uns ein bekanntes börsennotiertes Unternehmen ganz genau an. Sechs Jahre nachdem das Unternehmen im Rahmen eines Private Equity Buyout von der Börse ging, kehrte Dell Technologies (WKN:A2N6WP) im Dezember 2018 an die Börse zurück - und das mit Glanz und Gloria. Der Eröffnungspreis lag am 28. Dezember 2018 bei 46 US-Dollar je Aktie. Bis Mai stieg der Kurs auf 70 US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...