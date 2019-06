Der Sozialverband Deutschland (SoVD) warnt vor einem Scheitern der Grundrente. Das aktuelle Rentenplus sei eine gute Nachricht für Millionen Rentner. "Doch so schön dies auch sein mag, die Bundesregierung muss in der Rentenpolitik endlich ihre Hausaufgaben machen", sagte Präsident Adolf Bauer am Samstag mit Blick auf die Rentenerhöhung zum 1. Juli.

Den vollständigen Artikel lesen ...