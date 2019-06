Die Zahlen zum vergangenen Jahr fielen hervorragend aus. Jenoptik hat die eigenen Ziele deutlich übertroffen und neue Rekordergebnisse aufgestellt. Wachstum konnte in allen Segmenten und allen Regionen erzielt werden. Insgesamt legte der Umsatz um 11,6% auf 834,6 Mio € zu. Während Jenoptik im Heimatmarkt Deutschland mit rund 8% eine solide Wachstumsquote erzielte, entwickelte sich das Geschäft in den restlichen europäischen Ländern mit einem Umsatzplus von 15% auf 244,7 Mio € noch besser. Auch in ...

