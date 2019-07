Köln / Kronberg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Softwareunternehmen Adobe erhält Great Place to Work® Sonderpreis "Chancengleichheit & Diversity"



Im Rahmen des Sommerfestes des Diplomatic Councils (DC) im Schlosshotel Kronberg hat das Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work® den diesjährigen Sonderpreis "Chancengleichheit & Diversity" des Arbeitgeberwettbewerbes «Deutschlands Beste Arbeitgeber 2019» an Adobe Deutschland verliehen. "Die Auszeichnung steht für eine strategisch orientierte Personalarbeit, die die Vielfalt und Chancengleichheit der Kulturen, Geschlechter, sexuellen Orientierungen und Generationen durch integrierte Konzepte und Maßnahmen in besonderer Weise fördert", erläuterte Frank Hauser, Geschäftsführender Gesellschafter von Great Place to Work® Deutschland, den Charakter des Sonderpreises.



Integraler Bestandteil der Unternehmenskultur



Chancengleichheit und Diversity sind bei Adobe integraler Bestandteil der Unternehmenskultur und zentrale Aufgabe von Personalabteilung und Führungskräften. Ein "Code of Business Conduct" beschreibt die allgemeinen Grundsätze des ethischen Verhaltens, die von jedem Mitarbeiter eingehalten werden müssen. Daneben sind Diversity und Inklusion wichtige Kriterien im Recruiting. Das "Talent Acquisition Team" diskutiert regelmäßig Maßnahmen zum Thema "Diverse Hiring". Ziel ist es, den strategischen Anspruch Adobes zu unterstützen, die Diversität der Mitarbeitenden weiter zu erhöhen. "Unsere Mitarbeiter stehen für eine große Vielfalt an Ideen, Erfahrungshintergründen und Perspektiven. Sie sind unsere größte Stärke und einer unserer Wettbewerbsvorteile. Vor allem unsere heterogenen Teams mit ihren verschiedenen Expertisen, Ansätzen und Sichtweisen sind für den Unternehmenserfolg und die Innovationskraft von Adobe unabdingbar", betonte Frank Rohde, Personaldirektor Zentraleuropa bei Adobe.



Regelmäßige Befragungen, wie die Chancengleichheit erlebt wird



Um herauszufinden, wie Chancengleichheit & Vielfalt von den Mitarbeitenden empfunden werden, führt Adobe Deutschland regelmäßige Mitarbeiterbefragungen im Rahmen der Great Place to Work® Initiative durch. In diesem Jahr stimmten 99% der Mitarbeitenden der Aussage zu, dass sie unabhängig ihrer sexuellen Orientierung fair behandelt werden; dass sie unabhängig ihres Geschlechts fair behandelt werden, bestätigten 94% der Befragten.



Die Karrierepläne von Frauen werden bei Adobe aktiv gefördert. So gibt es Trainingsangebote, wie etwa das "Women Unlimited Program", dass Frauen auf Führungsrollen vorbereitet. Die "Women's Leadership Circles" und das "Women Executive Shadowing Program" fördern Führungskompetenzen und entwickeln Strategien, die es ermöglichen, Familie und Beruf besser zu vereinbaren und beiden Lebensbereichen gleichermaßen verantwortungsvoll gerecht werden zu können. Seit 2016 ist Adobe Sponsor und Teil der Initiative "Women Techmakers" und hat mit großem Erfolg einen Design Hackathon für Frauen in Hamburg veranstaltet. Diese Initiative folgt dem Ziel, Frauen in ihren technologischen Interessen zu stärken und einen Austausch unter Gleichgesinnten zu fördern.



Und auch Lohngerechtigkeit ist bei Adobe Deutschland ein wichtiges Thema: 2018 wurde gemeinsam mit einem externen Partner eine Studie durchgeführt, um potentielle geschlechterspezifische Unterschiede im Gehalt zu identifizieren und auszugleichen. Dadurch erreichte Adobe global die sogenannte "Pay Parity" - die Lohngerechtigkeit zwischen den Geschlechtern, die jährlich überprüft wird.



Neue Initiative seit 2018: "Adobe for All"



"Adobe for All" ist eine 2018 ins Leben gerufene Initiative, mit der ein Arbeitsumfeld auf der Basis von Inklusion und Vielfalt gefördert werden soll. Adobe CEO Shantanu Narayen bringt es auf den Punkt: "Diversity is about valuing the unique life experience that every employee brings to work every day." Um die einzigartigen Lebenserfahrungen jedes Mitarbeitenden zu wertschätzen, hat Adobe 2018 zum ersten Mal den "Adobe for All Summit" veranstaltet. Das Motto lautete: "Diverse Employees Drive our Success".



Über Great Place to Work®



Great Place to Work® ist ein internationales Forschungs- und Beratungsinstitut, das Unternehmen in rund 60 Ländern dabei unterstützt, ihre Unternehmens- und Arbeitsplatzkultur zu entwickeln. Eine vertrauensorientierte und leistungsstarke Kultur sorgt nicht nur für Motivation und Bindung auf Seiten der Mitarbeitenden, sondern stärkt auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Unternehmens. Sie trägt wesentlich dazu bei, Veränderungsprozesse wie die Digitale Transformation oder den Demographischen Wandel erfolgreich zu bewältigen.



Jedes Jahr zeichnet Great Place to Work® auf Grundlage anonymer Mitarbeiterbefragungen und der Analyse der Unternehmenskultur sehr gute Arbeitgeber für Ihre Leistung aus - international, national, regional und branchenspezifisch. Das deutsche Great Place to Work® Institut mit Firmensitz in Köln wurde 2002 gegründet und beschäftigt derzeit rund 90 Mitarbeitende. Weitere Informationen: www.greatplacetowork.de



OTS: Great Place to Work® Institut Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/69829 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_69829.rss2



Pressekontakt:



Great Place to Work® Deutschland Volker Oberdörffer Leiter Unternehmenskommunikation T: +49 221 933 35 - 193 E-Mail: voberdoerffer@greatplacetowork.de