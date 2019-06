Align Technology (WKN:590375) lässt sich sicherlich in die Kategorie der Gewinner einordnen. Die Aktie stieg in den letzten zehn Jahren um rund 2.760 % und war 2017 die am besten performende Aktie im S&P 500. Auch wenn 2018 kein gutes Jahr war, konnte die Aktie trotzdem den S&P 500 übertreffen. Und seit Jahresbeginn ist die Aktie um 35 % gestiegen. Investoren dürften sich also nach wie vor über die ganzen Gewinne freuen. Aber die Dynamik sieht für Align Technology anders aus als in den Vorjahren. ...

