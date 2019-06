zuletzt war es ruhiger um das wirtschaftliche Säbelrasseln zwischen den USA und China geworden. Der Tweet des US-Präsidenten Donald Trump, dass er sich auf dem G20-Gipfel am Wochenende mit dem chinesischen Staatslenker Xi Jinping treffen möchte, führte an den Aktienmärkten aber bereits im Vorfeld zu steigenden Kursen. Sollten sich daher weitere Signale der Entspannung oder sogar Lösungsansätze offenbaren, könnten auch die Kurse weiter steigen.

In jedem Fall ist davon auszugehen, dass Trump das Gespräch feiern wird. Wenn aber inhaltliche Akzente fehlen, wäre die Reaktion abzuwarten. Zwar wurde zur Wochenmitte auch die Rede von US-Notenbank-Chef Jerome Powell aufmerksam verfolgt, insgesamt schauen die Marktteilnehmer in der letzten Woche aber in besonderem Maße auf den G20-Gipfel am Wochenende. Dennoch darf man gespannt sein, wie die Aktienmärkte auf die Worte des Fed-Chefs reagieren.

Schließlich wird er seit Monaten von Trump unter Druck gesetzt, die Zinsen wieder zu senken. Viele Marktteilnehmer erwarten daher, dass die US-Notenbank in diesem Jahr zwei Zinssenkungen anstreben und den Geldhahn wieder öffnen wird. Die Aussicht auf billiges Geld wirkt unterstützend auf den Aktienmarkt. Da der DAX vor einer wichtigen Hürde steht, darf man gespannt sein, ob welcher Impuls für eine Entscheidung über den Verlauf der folgenden Wochen auftritt.

Ein nachhaltiger Anstieg über das Hoch von Mai um 12400 Punkte lässt sich als trendfolgendes Kaufsignal werten. Scheitert der Index aber dort, würde sich spätestens bei einem Rücksetzer unter 11600 Punkte ein Verkaufssignal ergeben. In diesem Fall könnte sich aus dem Verlauf der letzten Wochen eine obere Top-Bildung offenbaren, die den Sommer ...

