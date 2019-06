Morgen ist Montag, der 1. Juli. Ein besonderer Tag für alle Kunden, aber auch für alle Aktionäre der Deutschen Post. Für die einen klingelt die Kasse, für die anderen wird es teurer. Denn wer in Deutschland einen Brief verschickt, muss ab diesem Tag mehr Geld bezahlen. Ein Standardbrief kostet dann 80 Cent beim Versand in Deutschland und damit 10 Cent mehr als bisher. Für die Deutsche Post steigen bei sinkendem Briefvolumen die Einnahmen. Steigt auch die Aktie?Wer in Deutschland einen Brief verschickt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...