Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Mit einem großartigen Finale ist am 30. Juni 2019 in Mannheim für die Apassionata World GmbH eine der erfolgreichsten Tourneen seit 2003 zu Ende gegangen. Mehr als 430.000 Besucher aus ganz Europa, diverse ausverkaufte Arenen und Standing Ovations bestätigen die Begeisterung, die die Show "Welt der Fantasie" und damit auch die im Sommer 2018 neu eingeführte Marke CAVALLUNA in der vergangenen Saison hervorgerufen haben.



Auch Geschäftsführer Johannes Mock-O'Hara freut sich über den Erfolg: "Es macht mich stolz, dass wir durchweg positives Zuschauerfeedback erhalten haben und unser Publikum mit CAVALLUNA - "Welt der Fantasie" begeistern konnten. Dank der großartigen Arbeit unseres gesamten Teams ist es uns gelungen, Menschen in ganz Europa zu verzaubern und ihnen einen unvergesslichen Tag zu bescheren."



Ab Oktober 2019: "CAVALLUNA - Legende der Wüste" in mehr als 30 Städten



Während der Großteil des Teams nun den wohlverdienten Sommerurlaub antritt, geht die Arbeit für das Kreativteam und die Gewerke hinter den Kulissen nahtlos weiter. Bereits im Oktober 2019 kehrt Europas beliebteste Pferdeshow zurück und gastiert bis Juni 2020 in 33 Städten. Das neue Programm "CAVALLUNA - Legende der Wüste" verspricht eine perfekte Kombination aus höchster Reitkunst und bester Unterhaltung und knüpft mit dieser einzigartigen Symbiose an die Erfolge der vorangegangenen Programme an. Schon jetzt können sich Groß und Klein auf eine unvergessliche Reise durch orientalische Welten freuen.



Die 60 Tiere, ihre Reiter und ein internationales Tanz-Ensemble garantieren ein unvergessliches Show-Erlebnis: Dabei dürfen die waghalsigen Trickreiter der Hasta Luego Academy ebenso wenig fehlen wie die Equipen der klassischen Dressur um Luis Valença und Filipe Fernandes, die Esel von Comedy-Talent Laurent Jahan oder der Freiheitskünstler Bartolo Messina, der diesmal auch seine ganz kleinen Showstars dabei hat - die Mini-Shetlandponys. Die bekannte Pferdetrainerin Kenzie Dysli, die bei "Welt der Fantasie" noch als Horse Consultant tätig war, tauscht nun den Backstagebereich gegen die Reitbahn und wird das Publikum gemeinsam mit ihren Pferden als Hauptdarstellerin der Show begeistern.



"Legende der Wüste" erzählt die Geschichte der wunderschönen Prinzessin Samira, die zur Königin gekrönt werden soll. Die Zeremonie wird jedoch von ihrem Cousin Abdul vereitelt - das spektakuläre Abenteuer und ein Kampf zwischen Gut und Böse beginnen! Begleitet von einem wilden Pferd muss die Thronfolgerin das Geheimnis um die sagenumwobenen Amazonen der Elemente lüften und lernen, die Kräfte der Natur in sich zu vereinen. Wird sie es rechtzeitig schaffen, diese schwierige Mission zu erfüllen und all das, was ihr lieb und teuer ist, zu retten?



Kreativdirektor Klaus Hillebrecht, bereits seit "Gefährten des Lichts" und "Welt der Fantasie" fester Bestandteil des CAVALLUNA-Teams, begeistert erneut durch wundervolle Schaubilder, eine grandiose Inszenierung und einen unverwechselbaren Soundtrack. Erleben Sie packende Action, berührende Momente und tiefes Vertrauen bei CAVALLUNA und spüren Sie selbst, was es bedeutet, wenn eine Legende zum Leben erwacht...



Alle Infos unter www.cavalluna.com.



Die Pressemappe zu "Legende der Wüste" finden Sie unter folgendem Link: http://ots.de/fUojGU



OTS: CAVALLUNA newsroom: http://www.presseportal.de/nr/55914 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_55914.rss2



Pressekontakt: Denise Graf | PR Manager Siri Mylius | Senior PR Manager Vanessa Kohlhoff | Junior PR Manager



Apassionata World GmbH Kantstr. 24 l 10623 Berlin | Germany



fon: +49 (0) 30 22 50 09-408 mobil: + 49 (0) 173 628 18 79 fax: +49 (0) 30 22 50 09-444



presse@apassionata.com www.cavalluna.com