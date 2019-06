Wie in den vergangenen Jahren ist Komax auch 2018 stärker gewachsen als der Markt und hat Umsatz und Profitabilität gesteigert. So legte der Umsatz um rund 17% auf 480 Mio SFr zu und der Auftragseingang um 10% auf 497 Mio SFr. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg um 22% auf 67,3 Mio SFr. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 13,5 auf 14%. Die Aktionäre wurden mit einer Dividende von 7 SFr je Aktie, davon 0,80 SFr aus Kapitaleinlagereserven, am Geschäftserfolg beteiligt. Das entspricht einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...