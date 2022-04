DIC Asset Aktie hat durch das erfolgreiche Beteiligungsangebot sich gut 51% an der VIB Vermögen AG gesichert - was zu einer entsprechenden Konsolidierung des annähernd gleich grossen Brocken in der DIC Bilanz führen wird. Oft gehörter Kritikpunkt am Markt war die dadurch noch gestiegene Verschuldungsquote der DIC Asset durch diesem Deal und da gibt es jetzt einen - ersten? Schritt die Eigenkapitalbasis zu verbessern. . Aktiendividende - wie auch in den Vorjahren angeboten und von 40,54 % des Aktienkapitals angenommen. Damit lag man zwar unter den 47,27 % des Vorjahres - aber immer noch "gut" für ...

