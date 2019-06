Tamedia hat 2018 etwas mehr umgesetzt, dafür aber deutlich weniger verdient. Der Umsatz stieg um 3,8% auf rund 1 Mrd SFr. Unterm Strich brach der Gewinn aber um mehr als ein Drittel auf 97 Mio SFr ein. Dafür hat Tamedia mehrere Akquisitionen durchgeführt. Mit der Übernahme der Goldbach Group erschließt sich der Konzern weitere digitale Marktplätze und kann so seine mediale Präsenz verstärken. Goldbach vermarktet und vermittelt Werbung in privaten elektronischen und digitalen Medien in der DACH-Region. ...

