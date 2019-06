Nach dem Absturz zweier Eurofighter werden nun die Wrackteile abtransportiert. Die Unfallursache ist noch unklar. Ab Montag wird aber wieder geflogen.

Die Bergung der Reste der abgestürzten Eurofighter an der Mecklenburgischen Seenplatte kommt voran. Nach Freigabe durch die Flugsicherheit hat am Sonntag bei Nossentiner Hütte die Verladung verkohlter Reste einer der Unglücksmaschinen begonnen.

Am Samstag hatte ein Sprecher der Luftwaffe erklärt, dass die Flugsicherheit ihre Untersuchungen an den Absturzorten bei Nossentiner Hütte und Nossentin abgeschlossen hat. Die Unfalluntersuchung laufe aber weiter. Die zuständige Sonderabteilung General Flugsicherheit der Bundeswehr wertet noch Daten der Flugschreiber aus, hört Zeugen an und analysiert die geborgenen Wrackteile.

Die beiden Eurofighter waren am Montag mit einem dritten Flugzeug zu einem Luftkampfmanöver über der Müritzregion unterwegs. Nach einem Bericht der "Bild am Sonntag" ereignete sich der Unfall "oberhalb von fünf Kilometern Höhe." Nach Angaben des Kommodore Gero von Fritschen "verfolgten und bekämpften ...

