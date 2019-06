Der Juni ist für den DAX oft eine unangenehme Zeit: In den vergangenen sechs Jahren gab es in diesem Monat stets rote Zahlen. Auf lange Sicht ist der Juni einer von nur vier Monaten, in denen der Index Geld vernichtet hat (am schlimmsten ist der September). Der Juni 2019 ist eine erfreuliche Ausnahme. Zu verdanken ist das Stimmungshoch den Notenbanken: ...

