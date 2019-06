Berlin (ots) - Die Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan hat ihre Bereitschaft zur Kandidatur um das Amt der SPD-Vorsitzenden bekräftigt: "Ich möchte kandidieren, wenn es genügend Unterstützung gibt", sagte sie dem "Tagesspiegel" (Montagausgabe).



Der SPD-Spitze warf Schwan vor, in der Vergangenheit zu mutlos agiert zu haben. "Die Spitze der SPD ist immer wieder davor zurückgeschreckt, heikle Themen anzusprechen", sagte sie: "Das war ein Teil des Problems. Ich glaube, dass wir das wieder wagen müssen."



Das vollständige Interview: https://www.tagesspiegel.de/politik/ge sine-schwan-kandidatin-fuer-den-spd-vorsitz-die-spd-ist-vor-heiklen-t hemen-zurueckgeschreckt/24510030.html



