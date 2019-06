Berlin (ots) - Die frühere Bundespräsidenten-Kandidatin Gesine Schwan, die für die Wahl zur Parteivorsitzenden der SPD kandidieren will, hat sich gegen eine Ausgrenzung von AfD-Wählern ausgesprochen und die Ausladung der AfD vom Evangelischen Kirchentag kritisiert. "Ich würde jederzeit mit Wählern der AfD sprechen. Da habe ich gar kein Problem. Das sind nach meinem Glauben auch alles Gotteskinder", sagte Schwan dem "Tagesspiegel" (Montagausgabe).



Das vollständige Interview: https://www.tagesspiegel.de/politik/ge sine-schwan-kandidatin-fuer-den-spd-vorsitz-die-spd-ist-vor-heiklen-t hemen-zurueckgeschreckt/24510030.html



Rückfragen richten Sie bitte an:



Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909



OTS: Der Tagesspiegel newsroom: http://www.presseportal.de/nr/2790 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_2790.rss2



Pressekontakt: Der Tagesspiegel Chefin vom Dienst Patricia Wolf Telefon: 030-29021 14013 E-Mail: cvd@tagesspiegel.de