lm group übernimmt zwei Reise-Tech-Start-ups, um Produkt- und Technologie-Leistungsangebot auszubauen

Amsterdam / Chiasso, 1. Juli 2019- lm group, ein führender europäischer Online-Anbieter für Reisen und Freizeit, übernimmt die intermodale Reiseplattform Qixxit von Deutsche Bahn Digital Ventures.

Qixxit wurde 2017 in Berlin gegründet und hat eine integrierte Reiseplattform und App entwickelt, die Fernbus-, Bahn- und Flugoptionen kombiniert, um die beste zusammenhängende Route zu finden und dem Kunden ein individuell konfiguriertes Reiseerlebnis zu bieten.

Qixxit wird Spitzentechnologie und -fähigkeiten einbringen und lm group bei ihrem Produkt- und Technologieleistungsversprechen voranbringen. Das aussergewöhnliche Know-how von Qixxit in den intermodalen Technologien, die auch auf mobilen Geräten zum Einsatz kommen, soll weiter entwickelt und integriert werden.

Qixxit wird sich mit der Produktentwicklung von lm group zusammenschliessen. Alle Mitarbeiter sollen an Bord bleiben.

«Wir freuen uns sehr, zusammen mit dem tollen Team von lm group ein neues Kapitel zu beginnen. Wir sind sehr froh, einen Partner mit einer so starken Vision gefunden zu haben, der unsere Kultur und Werte teilt. Für das Qixxit-Team ist es nun an der Zeit, das Angebot zu erweitern und einer noch grösseren Zahl von Reisenden aus ganz Europa greifbare Innovationen vorzustellen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit lm group die Reisebranche zu prägen», sagt Davide Mazzanti, Mitgründer von Qixxit.

Marco Corradino, lm group CEO, kommentierte: «Wir sind immer auf der Suche nach Innovationsmöglichkeiten, mit denen wir unsere internationale Plattform mit der Agilität, dem Wissen und der disruptiven Energie externer Digital- und Tech-Partner verbinden können. In der Nutzung dieser Technologie sehen wir eine grosse Chance. Wir sind fest davon überzeugt, dass sie zu unserem Wachstum und zur Erfüllung unserer Mission beitragen kann.»

Die Übernahme von Qixxit folgt der jüngsten Akquisition der Vermögenswerte von TripMyDream, einem ukrainischen Digital-Tech-Start-up, das über ein hochmodernes Inspirationstool verfügt, mit dem Reisende ihre Reiseerlebnisse selber planen können. Diese fortschrittliche Technologie wird in die Websites und Apps von lm group integriert werden. Sie ist ein weiterer Baustein im breiten Online-Angebot der lm group und verbessert das Kundenerlebnis in der Inspirationsphase.

Beide Akquisitionen werden keinen wesentlichen Einfluss auf die Kennzahlen von lm group haben.

Über lm group (https://lmgroup.lastminute.com/)

lm group zählt zu den weltweit führenden Anbietern im Online-Reisegeschäft und führt ein Portfolio bekannter Marken wie lastminute.com (https://www.lastminute.com/), Volagratis (https://www.volagratis.com/), Rumbo (https://www.rumbo.es/), weg.de (https://www.weg.de/), Bravofly (https://www.bravofly.com/), Jetcost (https://www.jetcost.com/) und Hotelscan (https://hotelscan.com/de). Die Mission der Unternehmensgruppe ist es, als wichtigstes und inspirierendes Reiseunternehmen das Leben von Reisenden zu bereichern. Jeden Monat erreicht die Gruppe über ihre Websites und mobilen Apps (in 17 Sprachen und 40 Ländern) 45 Millionen Besucher, die ihre Reise- und Freizeiterlebnisse bei uns suchen und buchen. Über 1'200 Mitarbeitende, die uns als Arbeitgeber schätzen, stellen unserem Zielpublikum ein umfassendes und inspirierendes Angebot aus Produkten und Dienstleistungen rund um das Reisen zur Verfügung. lastminute.com (https://www.lastminute.com/) N.V ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, Tickersymbol LMN.

Qixxit (https://www.qixxit.com/en/)

Qixxit ist eine intermodale Reiseplattform, die Flüge, Züge und Fernbusse zu einer optimalen Reiseroute kombiniert und Ihren Kunden ein individuelles Reiseerlebnis bietet. Qixxit-Nutzer erhalten alles ohne Umwege: smarte Verbindungen, günstige Tarife und Tickets. www.qixxit.com (http://www.qixxit.com/)

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Wir weisen darauf hin, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung darstellen und mit Risiken und Unwägbarkeiten verbunden sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aus verschiedenen Gründen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. lastminute.com group ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren.