The following instruments on XETRA do have their first trading day 01.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 01.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2E4CW0 AAREAL BANK MTN S.280 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0TZZ6 DEKA MTN IS.S.7655 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0UQ46 DEKA FESTZINS ANL 19/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13C31 LBBW STUFENZINS 19/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA ES0213679HN2 BANKINTER 19/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013431244 ENGIE 19/UND.FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA US25746UDB26 DOMINION EN. 19/24 BD00 BON USD N

CA CMC7 XFRA US46625HJW16 JPMORGAN CH.DEP.SHS PFD U BD00 BON USD N

CA CMC1 XFRA US48124BAC90 JPMORGAN CH.DEP.SHS PFD Q BD00 BON USD N

CA CMCF XFRA US48127FAA12 JPMORGAN CH.DEP.SHS PFD V BD00 BON USD N

CA XFRA US892331AE95 TOYOTA 19/22 BD00 BON USD N

CA XFRA US892331AF60 TOYOTA 19/24 BD00 BON USD N

CA XFRA US892331AG44 TOYOTA 19/29 BD00 BON USD N

CA XFRA XS2022425024 SNCF RESEAU 19/36 MTN BD00 BON EUR N

CA ACT XFRA DE000A2YNT30 ALZCHEM GROUP AG KONV. EQ00 EQU EUR Y

CA F3CA XFRA DE000A2YNT89 SFC ENERGY AG BZR EQ00 EQU EUR Y

CA RAON XFRA FI4000384243 CRAMO PLC O.N. EQ00 EQU EUR N

CA 2T9A XFRA GB00BKDTK925 TRAINLINE PLC LS 1 EQ00 EQU EUR N

CA UNI2 XFRA NL0000388619 UNILEVER NAM. EO -,16 EQ00 EQU EUR Y

CA BBN1 XFRA US09260D1072 BLACKSTONE GRP DL-,00001 EQ01 EQU EUR N