FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.07.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.07.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

NQ9B XFRA FR0013170925 NEXITY 16-23 CV 0.040 EUR

TSP XFRA US87936R1068 TELEFONICA BRASIL PFD ADR 0.114 EUR

XFRA GB00BF0L7628 ESCHER MARWICK 17/22 MTN 0.000 %

XFRA DE000HSH4Z37 HCOB DL MZ1 15/22 0.000 %

FP85 XFRA AT0000857750 IQAM QUAL.EQU.EUR. RT 1.252 EUR

FH6H XFRA AT0000712591 3 BK AMER.STOCK-MIX INH. 0.150 EUR

WY4 XFRA US5544891048 MACK-CALI RLTY DL-,01 0.176 EUR

LGG XFRA US5249011058 LEGG MASON INC. DL-,10 0.351 EUR

KIC XFRA US49446R1095 KIMCO REALTY DL-,01 0.246 EUR

BVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.003 EUR

G2K1 XFRA US2575592033 DOMTAR CORP. NEW DL-,01 0.400 EUR

CZH XFRA US1699051066 CHOICE HOTELS INT. DL-,01 0.189 EUR

BREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.039 EUR

AG8 XFRA US00846U1016 AGILENT TECHS INC. DL-,01 0.144 EUR

QF8 XFRA ID1000102304 MANDALA MULTIFIN. RP100 0.003 EUR

RZU XFRA ID1000092406 SUMMARECON RP 500

D7V XFRA ID1000060007 MAYORA INDAH RP 20 0.002 EUR

HLPN XFRA GRS298343005 HELLENIC PETR. NAM.EO2,18 0.500 EUR

GI6A XFRA FR0010040865 GECINA S.A. NAM. EO 7,50 2.750 EUR

OHE XFRA FR0004031763 COHERIS S.A. INH. EO 0,40 0.030 EUR

IPZ XFRA FR0000073298 IPSOS S.A. INH. EO -,25 0.880 EUR

IEF XFRA FR0000066680 VIDELIO S.A. INH. EO-,30 0.270 EUR

EG4 XFRA ES0130960018 ENAGAS INH. EO 1,50 0.918 EUR

CAD XFRA ES0105630315 CIE AUTOMOTIVE INH.EO-,25 0.310 EUR

ABA XFRA DE0006209901 ALBA SE O.N. 3.250 EUR

PEH XFRA DE0006201403 PEH WERTPAPIER AG 1.500 EUR

EIN3 XFRA DE0005654933 EINHELL GERMANY VZO O.N. 1.400 EUR

CEZ XFRA CZ0005112300 CEZ AS INH. KC 100 0.944 EUR

FP83 XFRA AT0000A090C9 IQAM QUAL.EQU.EUR. RA 2.500 EUR

AEIN XFRA DE000A2GS633 ALLGEIER SE NA O.N. 0.500 EUR

KFY XFRA US5006432000 KORN FERRY DL -,01 0.088 EUR

UIG3 XFRA DE000A2DTMN6 FRANKFURTER STIFT.FONDS R 0.920 EUR

2DO XFRA IT0001055521 LA DORIA S.P.A. EO 1,51 0.181 EUR

KO2A XFRA FR0013266087 KORIAN 17-UND. CV FLR 0.503 EUR

XFRA XS1807511909 AG F.UMSATZF. 18/19FLRMTN