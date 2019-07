FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.07.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.07.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

NER XFRA US29274F1049 ENEL AMERICAS SA ADR/50

XFRA US09253U1088 BLACKSTONE GROUP L.P.

F3C XFRA DE0007568578 SFC ENERGY AG

HJI XFRA AU000000TNG3 TNG LTD.

L3H XFRA US5024131071 L3 TECHS INC. DL-,01

ULF1 XFRA GB00BZ6D6J81 TOWER RESOURCES LS-,00001

0RC XFRA GB0007197378 RPC GROUP PLC LS-,05

UBK XFRA DE0005570808 UMWELTBANK AG O.N.

KNZ XFRA HU0000160650 KONZUM INVT+AS.MG.UF 2.50

39I XFRA AU000000IPD8 IMPEDIMED LTD