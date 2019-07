Die schweizerische Bank Credit Suisse hat Microsoft auf "Outperform" mit einem Kursziel von 145 US-Dollar belassen. Die zunehmende Bedeutung von Cloud-Angeboten werde die Umsätze und Gewinne des Softwarekonzerns langfristig steigern, schrieb Analyst Brad Zelnick in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dazu habe das Unternehmen viele Möglichkeiten zur Optimierung der Kosten und der Kapitalstruktur./gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2019 / 17:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0091 2019-06-28/22:51

ISIN: US5949181045