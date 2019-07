DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

CRED.SUISSE GRP NA SF-,04 CSX CH0012138530 BAW/UFN

NESTLE NAM. SF-,10 NESR CH0038863350 BAW/UFN

CLARIANT NA SF 3,70 CLRN CH0012142631 BAW/UFN

LINDT SPRUENGLI PS SF 10 LSPP CH0010570767 BAW/UFN

GEBERIT AG NA DISP. SF-10 GBRA CH0030170408 BAW/UFN

CIE FIN.RICHEMONT SF 1 RITN CH0210483332 BAW/UFN

SWISSCOM AG NAM. SF 1 SWJ CH0008742519 BAW/UFN