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CLARIANT AG
CLARIANT AG Chart 1 Jahr
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CLARIANT AG17,625+0,57 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG71,46-3,04 %
CREDIT SUISSE GROUP AG10,56+0,09 %
GEBERIT AG407,40-0,10 %
LINDT & SPRUENGLI AG6.350,00+1,03 %
NESTLE SA90,56+0,24 %
SWISSCOM AG440,20+0,32 %
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