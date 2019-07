Insgesamt lässt sich seit Frühjahr eine konstante Abwärtsbewegung bei EUR/PLN festhalten, die Anfang Juni aus der bisherigen Handelsspanne zwischen 4,2735 und 4,3420 PLN heraus geführt hat. Mit dem Verlassen dieser Range wurde ein mustergültiges Verkaufssignal in Richtung des 38,2 % Fibonacci-Retracements um 4,2386 PLN ausgelöst. Dieses Ziel wurde nahezu in der abgelaufenen Woche abgearbeitet, die nächsten Handelsstunden dürften an dieser Stelle recht volatil ausfallen und bieten als potenzielle Trendwendestelle gute Handelsansätze auf der Oberseite.

Zunächst aber sollten sich Investoren noch etwas in Geduld üben, bis ein Test der genannten Kursmarke erfolgt ist. Bei einer absehbaren Stabilisierung können anschließend Long-Positionen beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DGF5YJ sukzessive aufgebaut werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...