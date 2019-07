Ferienzeit ist Reisezeit. Hessen und Rheinland-Pfalz starteten am vergangenen Wochenende in die Sommerferien, Mitte Juli kommt Nordrhein-Westfalen hinzu, Ende Juli sind Bayern und Baden-Württemberg an der Reihe. Hochbetrieb herrscht deshalb am Frankfurter Flughafen, der am letzten Wochenende bereits Spitzenwerte von bis zu 240000 Fluggästen am Tag erwartete.

Im Mai wiesen die Fraport-Verkehrszahlen ein solides Wachstum auf. Der Flughafen Frankfurt zählte im Mai rund 6,2 Millionen Passagiere. Das war ein Plus von 1,4 Prozent zum Vorjahresmonat. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres legte das Passagieraufkommen um 2,9 Prozent zu. Das Cargo-Volumen am Frankfurter Flughafen stieg um 0,6 Prozent ebenfalls leicht an.

Analysten gaben zuletzt keine einheitliche Meinung zur Fraport-Aktie ab. Die jüngsten Analysen zeichneten jedoch ein positives Bild. Die HSBC-Analysten hoben ihr Kursziel von 80 auf 82 Euro an und beließen ihre Bewertung auf Kaufen. Auch die Analysten der Deutschen Bank bestätigten aufgrund ...

