Zahlen, Zahlen, Zahlen: Einkaufsmanagerindizes, Arbeitsmarkt und Einzelhandelsumsätze

In dieser Woche stehen zahlreiche Einkaufsmanagerindizes aus den USA, Japan und Europa im Fokus der Investoren. In Deutschland geben die Einzelhandelsumsätze ein Stimmungsbild zur Binnenkonjunktur ab. In den USA fällt am Donnerstag wegen des Nationalfeiertags der Börsenhandel aus und zum Ende der Woche steht der bedeutende große Arbeitsmarktbericht an.



Montag

Nach dem ifo-Geschäftsklimaindex in der Vorwoche startet die Woche diesmal ebenfalls mit Frühindikatoren wie etwa den Einkaufsmanagerindizes in Europa und den USA. In Japan steht der vielbeachtete Tankan-Report auf dem Programm. In Deutschland wird die Arbeitslosenquote veröffentlicht und am Nachmittag in den USA die Daten zu den Bauausgaben (16 Uhr).







Dienstag

Dienstagfrüh blicken Investoren auf die deutschen Einzelhandelsumsätze für den Monat Mai. In Europa sind die Erzeugerpreise um 11 Uhr dann von Bedeutung und in den USA die Rohöllagerbestände, die am Nachmittag veröffentlicht werden.







Mittwoch

Um 9.55 Uhr werden in Deutschland und Europa die Einkaufsmanagerindizes für Dienstleistungen publiziert. Am frühen Nachmittag werden aus den USA die ADP-Beschäftigungszahlen und die Handelsbilanz veröffentlicht. Der Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen folgt um 16 Uhr.







Donnerstag

Am Donnerstag ist in den USA Nationalfeiertag, die Börsen sind geschlossen. Um 11 Uhr werden in Europa die Einzelhandelsumsätze bekannt gegeben.







Freitag

Um 8 Uhr stehen die Auftragseingänge der deutschen Industrie sowie die Industrieproduktion an. Um 14.30 Uhr wird in den USA der große Arbeitsmarktbericht für Juni bekannt gegeben. Dazu gehören die geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft, die Arbeitslosenquote und die durchschnittlichen Stundenlöhne.







