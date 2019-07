flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex beendete den Freitag mit einem Zugewinn ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex beendete den Freitag mit einem Zugewinn in Höhe von 1,04 Prozent und schloss via Xetra bei 12.398,80 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 4,04 Mrd. Euro. Der Freitag war neben dem Wochen- und Monatsschluss auch der Quartals- und Halbjahresabschluss. Der DAX erreichte im ersten Halbjahr eine Performance von +17,42 Prozent, der EuroStoxx50 ging am Freitag mit einem Plus von 0,91 Prozent bei 3.473,69 Zählern aus dem Handel und erzielte damit im ersten Halbjahr ein Plus von 15,73 Prozent. Damit konnten zum Beispiel diese beiden umsatzstarken europäischen Leitindizes zumindest den führenden US-Index Dow Jones schlagen, der am Freitag mit einem Plus von 0,28 Prozent bei 26.599,96 Punkten schloss und es in 2019 auf ein Plus von 14,03 Prozent brachte. Der S&P500 konnte jedoch im Vergleichszeitraum um 17,35 Prozent und der NASDAQ100 sogar um 21,19 Prozent zulegen. Betrachtet man sich dieses Zahlenwerk, so erkennt man unschwer, am Aktienmarkt dabei sein zu müssen. Dennoch wirkt die aktuelle, geopolitische Lage, wirtschaftliche und konjunkturelle Lage und auch geldpolitische Lage angespannt. Daran wird auch das G20-Treffen, welches jüngst im japanischen Osaka stattfand, nicht sehr viel ändern können. Die zentralen Fragen bleiben uns erhalten. Die Probleme sind nämlich folgende: Eine zu geringe Inflation, ein moderates aber zu geringes Wirtschaftswachstum und die unverändert vorhandene Fragilität des Finanzmarktes. Vor allem aber ist es bis heute nicht ersichtlich, wie die schier endlose expansive Geldpolitik der Notenbanken wieder zurückgedreht werden kann.

Die neue Handelswoche wird von der US-Seite verkürzt sein, denn am Donnerstag bleiben die US-Börsen feiertagsbedingt (man zelebriert den US-Nationalfeiertag "Independece Day") geschlossen. Das Highlight der neuen Börsenwoche werden die am Freitag um 14:30 Uhr zur Veröffentlichung anstehenden US-Arbeitsmarktdaten (NFP-Daten/nonfarm payrolls) sein. Am Montag werden bereits am Vormittag eine Reihe von Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe im Juni publiziert, am Nachmittag folgen die Pendants dazu für die USA. Neben deutschen Arbeitslosenzahlen für den Juni um 09:55 Uhr, werden obendrein noch Arbeitslosenzahlen für die Eurozone im Mai ausgewiesen. Von der Unternehmensseite wird es zum Wochenbeginn keine relevanten Quartalsmeldungen geben.







Ausblick DAX

Nach dem sprichwörtlichen "Waffenstillstand" in Sachen USA-China-Handelskonflikt schossen die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte regelrecht nach oben. Der japanische Nikkei gewann am Morgen über 2 Prozent hinzu und vor allem die festlandchinesischen Indizes haussierten. Die US-Futures legten stark zu, der S&P500 steuert somit auf weitere Rekorde zu. Die ersten DAX-Indikationen lagen bei 12.540 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am Freitag mit einem Kursplus von 1,04 Prozent und 12.398,80 Punkten via Xetra aus dem Handel. An der charttechnischen Ausgangslage vom Donnerstag hat sich trotzt des Anstiegs vom Freitag nichts geändert. Nach wie vor behält der Kursverlauf vom Jahreshoch des 20. Juni 2019 bei 12.438,37 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 26. Juni 2019 bei 12.189,49 Punkten seine Geltung, um die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite technisch ableiten zu können. Die Widerstände fänden sich bei den Projektionen zur Oberseite von 12.534/12.592/12.629 und 12.688 Punkten. Die Unterstützungen kämen bei 12.497/12.475/12.343/12.314/12.284 Punkten in Betracht.

