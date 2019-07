Ein Bericht über einen groß angelegten Konzernumbau hat den Aktien der Deutschen Bank am Montagmorgen Rückenwind geliefert. Sie stiegen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 1,77 Prozent auf 6,96 Euro. Damit würde sich die zaghafte Erholung der letzten Wochen fortsetzen, nachdem die Papiere Anfang Juni auf ein Rekordtief von 5,801 Euro gefallen waren. So will der Finanzkonzern bis zu 20 000 Stellen streichen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf zwei mit dem Vorgang vertraute Personen schreibt. Das wäre mehr als ein Fünftel aller Stellen.

Die Deutsche Bank ringt schon lange mit teils träge laufenden Geschäften und steht vor einem großen Umbau. Im Juni hatte Analyst Kian Abouhossein von der US-Bank JPMorgan darauf hingewiesen, dass ein von vielen Beobachtern genannter starker Abbau des Aktien- und Anleihegeschäfts außerhalb Europas - oder sogar der Ausstieg aus diesem - wohl nicht der große Wurf in puncto Rendite wäre. Diesen würde wohl nur der massive Abbau von Stellen in der Verwaltung bringen./mis/stk

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005140008

AXC0046 2019-07-01/08:38