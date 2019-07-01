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WKN: 852243 ISIN: CH0001319265 Ticker-Symbol: 1Y4 
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SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK 1-Woche-Intraday-Chart
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ABB LTD
ABB LTD Chart 1 Jahr
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ABB LTD17,62+0,46 %
BERNER KANTONALBANK AG205,500,00 %
BUCHER INDUSTRIES AG299,200,00 %
COLTENE HOLDING AG78,00-0,26 %
COMET HOLDING AG82,00-1,86 %
GARMIN LTD70,00-0,71 %
HELVETIA HOLDING AG109,40-1,26 %
JUNGFRAUBAHN HOLDING AG126,20+0,32 %
KARDEX AG150,40-0,53 %
KOMAX HOLDING AG192,00+0,73 %
KUDELSKI SA5,79-0,17 %
LUZERNER KANTONALBANK AG390,000,00 %
MEIER TOBLER GROUP AG14,22+0,42 %
RIETER HOLDING AG133,30+3,01 %
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK4.780,00-1,44 %
STRAUMANN HOLDING AG778,00+1,46 %
TAMEDIA AG93,70+0,43 %
TEMENOS AG153,90-1,16 %
TORNOS HOLDING AG7,79+0,65 %
VARIA US PROPERTIES AG32,100,00 %
VAUDOISE ASSURANCES HOLDING SA444,00+0,45 %
ZUG ESTATES HOLDING AG1.630,00+0,93 %
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