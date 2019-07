DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

HBM HEALTH.INVEST.A 5H5A CH0012627250 BAW/UFN

GAM HOLDING AG NA.SF -,05 GAD CH0102659627 BAW/UFN

ASCOM HLDG NA SF 0,50 AH2N CH0011339204 BAW/UFN

ASMALLWORLD AG SF 1 1Q7 CH0404880129 BAW/UFN

SCHINDLER HLDG NA SF-,10 SHR CH0024638212 BAW/UFN

EVOLVA HOLDING AG SF-,20 ADF CH0021218067 BAW/UFN

CALIDA HLDG NA SF 0,10 C7UA CH0126639464 BAW/UFN

HOCHDORF HLDG AG SF 10 1Z3 CH0024666528 BAW/UFN

METALL ZUG AG NA B SF 25 NDH1 CH0039821084 BAW/UFN

MATADOR PART. GRP SF 1 SQL CH0042797206 BAW/UFN

SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2 1SQ CH0010675863 BAW/UFN

CONZZETA AG NAM. SF 2 HNX1 CH0244017502 BAW/UFN

BOBST GROUP S.A. NA SF 1 4J7 CH0012684657 BAW/UFN

SIEGFRIED HL NA SF 27 SQG CH0014284498 BAW/UFN

AUTONEUM HLDG NA SF-,05 AN9 CH0127480363 BAW/UFN

INTERROLL HLDG NA SF 1 I3H CH0006372897 BAW/UFN

BKW AG NA SF 2,50 B9W CH0130293662 BAW/UFN

LANDIS+GYR GROUP AG SF 10 4LG CH0371153492 BAW/UFN

ROLL HLDG -VON INH.SF-,10 ROH CH0003245351 BAW/UFN

VIFOR PHARMA NAM.SF 0,01 G2AA CH0364749348 BAW/UFN

BURCKHARDT C.H. NA.SF2,50 B5H CH0025536027 BAW/UFN

CEVA LOGISTICS AG SF-,10 9CV CH0413237394 BAW/UFN

FORBO HLDG AG NA SF 0,1 FOZN CH0003541510 BAW/UFN

FLUGHAFEN ZUERICH NA SF10 UZAA CH0319416936 BAW/UFN

ALLREAL HLDGS NAM SF 1 AZ4N CH0008837566 BAW/UFN

KUROS BIOSCI.AG NAM.SF 1 YTSN CH0325814116 BAW/UFN