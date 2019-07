Geschafft - die Deutsche Bank hat auch den zweiten Teil des US-Stresstests bestanden. Das gab die US-Notenbank am Donnerstagabend bekannt. Das zeigt, dass Deutschlands größtes Bankhaus Fortschritte erzielt hat, war zu hören. Noch im vergangenen Jahr war das DAX-Unternehmen als einziges Institut durchgefallen. Das kommt an der Börse gut an - die Aktie setzt den Anstieg der vergangenen Tage fort und gewinnt 2,6 Prozent auf 6,80 Euro. EUWAX ...

