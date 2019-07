Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Bayer von 76,00 auf 63,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Nachdem Bayer mit seinem Unkrautvernichter "Roundup" den bereits dritten Prozess in den USA verloren habe und allein dort noch mehr als 13 000 Kläger warteten, sei es vernünftig, einen konkreten Wert für die mögliche Prozesskosten einzuberechnen, schrieb Analyst Stephen McGarry in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf Bayer dürften seiner Rechnung nach in den kommenden zehn Jahren noch um die 20 Milliarden Euro an Kosten zukommen, die im Zusammenhang mit dem Glyphosat-Mittel entstehen. Eine dezidierte Empfehlung, die Aktie zu kaufen oder zu verkaufen, sei wegen der vielen Unsicherheiten äußerst schwierig./kro/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2019 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-07-01/08:49

ISIN: DE000BAY0017