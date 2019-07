Gestern war Stichtag für das 2. Quartal - und Electrek zufolge war man einem Insider zufolge "VERY close" am Ziel, ein neues Rekordquartal zu erzielen. Dem Branchenportal zufolge hat Tesla im Juni in den USA mindestens 32.000 Autos ausgeliefert und auf quartalsbasis 60.000. Es sei jedoch unklar, ob es unterm Strich mit anderen weltweiten Märkten wie China gelinge, tatsächlich mehr als 90.000 Einheiten zu erreichen. "Es wird sehr eng", so Electrek. Zudem scheint klar: Trotz des Übertreffens der Stückzahlen ...

