Immobilienbestandshalter MOREH begibt 6%-Anleihe: Zeichnungsstart 8. Juli 2019 DGAP-News: M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Immobilien/Anleiheemission Immobilienbestandshalter MOREH begibt 6%-Anleihe: Zeichnungsstart 8. Juli 2019 01.07.2019 / 09:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Immobilienbestandshalter MOREH begibt 6%-Anleihe: Zeichnungsstart 8. Juli 2019 - Emissionsvolumen von bis zu 35 Mio. Euro zur Optimierung der Finanzierungsstruktur - Zeichnungsfrist vom 8. bis 19. Juli 2019 an der Börse München - Diversifiziertes Immobilienportfolio im Wert von 77 Mio. Euro und Vermietungsquote von ca. 96% - 100%ige Ausschüttungssperre und hohe Tilgung der Bankdarlehen ermöglichen Vermögensaufbau innerhalb der Laufzeit Saarbrücken, 01. Juli 2019: Die M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH), ein Bestandshalter mit Fokus auf Gewerbeimmobilien in westdeutschen Ballungszentren und Tochterunternehmen der familiengeführten Munitor Gruppe, begibt eine Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2YNRD5) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 35 Mio. Euro an der Börse München. Das Wertpapier (ISIN DE000A2GSWY7) ist mit einem festen nominalen Zinssatz von 6,0% p.a. ausgestattet. Während der 5 jährigen Laufzeit erfolgt die Zinszahlung halbjährlich. Mit einer Mindestanlagesumme von 1.000 Euro richtet sich die Anleihe an private und institutionelle Investoren. Die Zeichnungsfrist innerhalb des öffentlichen Angebots läuft vom 8. bis 19. Juli 2019, 15:00 Uhr MESZ (vorzeitige Schließung möglich). Anleger, die die Anleihe zeichnen möchten, können über ihre jeweilige Depotbank während des Angebotszeitraums Zeichnungsaufträge an der Börse München erteilen. Die Zeichnung hat durch einen "Kauf"-Auftrag zu erfolgen. Es ist auf die Gültigkeit der Order bis zum Ende der Zeichnungsfrist am 19. Juli 2019 zu achten. Die Emission wird von der Starnberger Portfolio Control GmbH begleitet. Patrick Müller, Geschäftsführer der MOREH und in zweiter Generation der gesamten Munitor Gruppe: "Innerhalb unserer Gruppe haben wir in den vergangenen Jahren Immobilien mit einem Gesamtwert von rund 200 Mio. Euro erworben. Jetzt ist es an der Zeit, die Finanzierungsstruktur aus der Kaufphase zu optimieren. Dafür haben wir sieben sehr attraktive Objekte in einem über Immobilienklassen, Mieterstrukturen und Standorte hinweg diversifiziertem Portfolio zusammengefasst. Außerdem bieten wir Anlegern ein umfangreiches Sicherheitspaket zu dem eine 100%ige Ausschüttungssperre, Verpfändung unserer Geschäftsanteile an den Objektgesellschaften sowie umfassende Kontrollfunktion durch einen Treuhänder gehören." Im Jahr 2019 rechnet MOREH mit einer Gesamtleistung von 5,5 Mio. Euro, einem operativen Ergebnis (EBITDA) von 4,7 Mio. Euro und einem positiven Free-Cashflow. Für die kommenden Jahre sieht die Gesellschaft weiteres Steigerungspotenzial mit dem vorhandenen Portfolio. Mit dem Emissionserlös der Anleihe sollen die Mezzanine-Finanzierungen aus der Kaufphase der Immobilien abgelöst werden. Darüber hinaus bestehen langfristige Bankdarlehen, die grundpfandrechtlich besichert sind. Die Zinssätze dafür liegen zwischen 1,65 bis 2,6% p.a. bei einer hohen jährlichen Tilgung von 5%. In Verbindung mit einer 100%igen Ausschüttungssperre erwartet MOREH, innerhalb der Anleihelaufzeit ein freies Vermögen von über 17 Mio. Euro bilden zu können. Ein mögliches Wertsteigerungspotenzial der Immobilien ist dabei nicht berücksichtigt. Als Teil der Munitor Gruppe profitiert die MOREH über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung, dem Kauf und der Verwaltung von Gewerbeimmobilien. Die in Saarbrücken ansässige Munitor Gruppe hat seit der Gründung im Jahr 1982 erfolgreich Projekte im Gesamtwert von mehr als 500 Mio. Euro entwickelt. Heute ist das Familienunternehmen mit rund 100 Mitarbeitern in den Geschäftsbereichen Projektentwicklung, Asset- und Property-Management sowie Center-Management aktiv. In den vergangenen Jahren wurden neben zahlreichen Handelsimmobilien unter anderem Hotels, studentische Wohnanlagen und Kongresscenter, aber auch Projekte im Rahmen von Public Private Partnership (PPP) erfolgreich realisiert. Eckdaten zur 6%-MOREH-Anleihe: Emissionsvolumen: bis zu 35 Mio. Euro (mindestens 8 Mio. EUR) Zeichnungsfrist: 8. bis 19. Juli 2019, vorzeitige Schließung möglich Zeichnungsmöglichkeit: Börse München, über die Haus- oder Direktbank ISIN / WKN: DE000A2YNRD5 / WKN A2YNRD Zinssatz (Kupon): 6,0 % p.a. Laufzeit: 5 Jahre Zinszahlungen: halbjährlich, jeweils zum 22. Juli und 22. Januar Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro Rückzahlungskurs: 100 % Sicherheiten & Covenants: u.a. 100%ige Ausschüttungssperre, Verpfändung aller im Eigentum der Emittentin stehenden Geschäftsanteile an den Objektgesellschaften, Umfassende Kontrollfunktion durch einen Treuhänder, Treuhandkonto mit Guthaben in Höhe einer Zinszahlung, Kündigungsrecht bei Kontrollwechsel Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung (Nicht nachrangig) Börse: München (Freiverkehr) Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download unter: www.moreh-immobilien.de WICHTIGER HINWEIS Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren dar. Eine Entscheidung, in Schuldverschreibungen der M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG zu investieren, sollte lediglich auf Basis des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekts, der auf der Webseite der Emittentin unter www.moreh-immobilien.de/anleihe veröffentlicht ist, getroffen werden. Kontakt: Fabian Lorenz // Tel. +49 221 29 83 15 88 // anleihe@moreh-immobilien.de M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG // Trierer Straße 42 // 66111 Saarbrücken www.moreh-immobilien.de 01.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. KG Trierer Straße 42 66111 Saarbrücken Deutschland E-Mail: info@munitor.de Internet: www.moreh-immobilien.de ISIN: DE000A2YNRD5 WKN: A2YNRD