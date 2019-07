Die am Wochenende beschlossene Wiederaufnahme der Handelsgespräche zwischen den USA und China haben dem Goldpreis einen ausgesprochen negativen Wochenauftakt beschert.Die Hoffnung auf eine baldige Einigung im Handelsstreit der beiden größten Wirtschaftsnationen hat den Bedarf an Krisenschutz spürbar abflauen und markante Gewinnmitnahmen aufkommen lassen. Der am Freitagabend veröffentlichte Commitments of Traders-Report wies unter den Großspekulanten (Non-Commercials) einen Anstieg der Netto-Long-Position ...

