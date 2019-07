Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Aareal Bank bietet einen achtjährigen Hypothekenpfandbrief (ISIN DE000AAR0256/ WKN AAR025) mit einem Emissionsvolumen von 500 Mio. Euro an, so die Börse Stuttgart.Der Zinssatz betrage 0,01% und werde erstmals für den kurzen Zeitraum vom 19.06.2019 bis zum 08.07.2019 ausbezahlt. Der Hypothekenpfandbrief sei am 08.07.2027 fällig. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspreche 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. Die Hypothekenpfandbriefe von der Aareal Bank hätten ein Aaa-Rating von Moody's. (Bonds Weekly Ausgabe 26 vom 28.06.2019) (01.07.2019/alc/n/a) ...

