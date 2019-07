Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenschluss hielt sich der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) oberhalb der Mai-Aufwärtstrendlinie, die aber um 14 Ticks/Tag ansteigt, so die Analysten der Helaba.Die Trendlinie würden die Analysten heute bei 172,47 lokalisieren. Die Indikatoren würden für eine nachlassende Schwungkraft sprechen. So sei der ADX gen Süden gerichtet und das Kursmomentum gebe nach. Zudem sei das übergeordnete Bild durch die negative Divergenz z.B. des MACDs getrübt. Aus technischer Sicht könnte der Future somit nachgeben und ein neuerliches Unterschreiten der Trendlinie sollte ins Kalkül gezogen werden. Eine erste Haltemarke würden die Analysten im Bereich 171,92/95 lokalisieren. Darunter verlaufe die 21-Tagelinie bei 171,95. Auf Hürden stoße der Future bei 172,77/82 und am Allzeithoch bei 172,91. Die Trading-Range liege zwischen 171,92 und 172,91. ...

