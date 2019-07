Frankfurt (www.fondscheck.de) - Im Mai prägte der sich verschärfende Handelsstreit zwischen den USA und China das Geschehen an den Finanzmärkten, so die Experten von Union Investment in ihrem Kommentar zum UniEuroRenta Corporates A (ISIN LU0117072461/ WKN 940637).Auch habe die Lage in Großbritannien für Verunsicherung unter den Anlegern gesorgt. Darüber hinaus hätten sich die im Berichtsmonat veröffentlichten Konjunkturdaten und wirtschaftlichen Frühindikatoren nicht gerade von ihrer besten Seite gezeigt. Befürchtungen über eine Abschwächung des Welthandels würden zunehmend für Verunsicherung sorgen. In diesem Umfeld seien sichere Anlagehäfen wie etwa deutsche Bundesanleihen und US-Treasuries gesucht gewesen. Deren Renditen seien im Berichtsmonat deutlich gefallen. ...

