Anleger können sich heute auf einen starken Handelsstart freuen. Schon am Freitag näherte sich der DAX dem Jahreshoch von 12.438 Punkten an. Heute dürfte er sogar die Marke von 12.500 Zählern überspringen.



Bei den Einzelthemen geht es heute um Gold, Apple, den WANT Index, die Deutsche Bank, Infineon, Bayer, Wirecard und Nordex. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Cornelia Eidloth mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.