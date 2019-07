Der G20-Gipfel ist vorbei, der Burgfrieden zwischen den USA und China reicht den Anlegern, um den DAX nach oben zu hieven. Am Freitag Nachmittag zog der Leitindex kräftig an und schloss ein Prozent höher bei 12.399 Punkten.



Marktidee: AT&T. Bei der Aktie von AT&T läuft es derzeit hervorragend. Seit Anfang Juni ging es kräftig nach oben. Selbst eine Twitter-Attacke von US-Präsident Donald Trump konnte dem Kurs nichts anhaben. Auch aus charttechnischer Sicht rücken jetzt zwei wichtige Marken in den Fokus.