Volkswagen steigt in das Car-Sharing-Geschäft ein. 1.500 elektrisch angetriebenen Autos des Modell Golf bringt VW in Berlin auf die Straße. Die VW-Aktie konnte sich in den letzten Tagen wieder aufrappeln. Wo liegen die nächsten Hürden?Die Autobranche befindet sich im Wandel. Die Autobauer tüfteln an neuen Erlösmodellen: Weg von der klassischen Cash-Cow, dem Verbrennungsmotor, hin zu Elektromobilität, Wasserstoffantrieb und selbst fahrenden Autos.Neben seiner Mitfahr-Lösung Moia setzt VW in Zukunft ...

