Original-Research: EQS Group AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu EQS Group AG Unternehmen: EQS Group AG ISIN: DE0005494165 Anlass der Studie: Managementinterview Empfehlung: Kaufen Kursziel: 93,20 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2019 Letzte Ratingänderung: - Analyst: Matthias Greiffenberger; Cosmin Filker 01.07.2019 - GBC Managementinterview mit André Silvério Marques, Vorstand der EQS Group AG ??zEntsprechend können wir die freigewordenen Ressourcen für schnelleres Wachstum einsetzen." Die EQS Group AG hat ihre ARIVA.DE Beteiligung an die wallstreet:online Gruppe veräußert. Wir werden die Transaktion im Rahmen unserer Studie zum Halbjahresbericht bzw. zu den Q3-Zahlen entsprechend in unseren Prognosen berücksichtigen (Veräußerung zum 01.07.2019 wirksam). Zu der Transaktion haben wir André Silvério Marques, CFO der EQS Group, interviewt. GBC: Herr Marques, wie verändert sich die EQS Group durch den Verkauf der ARIVA.DE? Kann nun eine noch stärkere Fokussierung auf das Kerngeschäft erreicht werden? André Silvério Marques: Absolut. Im Sinne einer optimalen Kapitalallokation konzentrieren wir unsere Ressourcen auf die Bereitstellung standardisierter Cloudsoftware in unseren Kernmärkten Corporate Compliance und Investor Relations. Diese Märkte verfügen über hohes Wachstums- und Margenpotenzial nicht zuletzt durch unsere neuesten Softwarelösungen wie CRM, Integrity Line, Investors oder Policy Manager. GBC: Mit der Veräußerung der ARIVA.DE hat sich die EQS Group aber auch aus dem Compliance-Bereich PRIIP zurückgezogen. Wie passt das zu der Fokussierung auf den Compliance Markt? André Silvério Marques: Im Bereich PRIIP bedient ARIVA.DE Finanzdienstleister mit hochindividualisierten Lösungen. Dagegen konzentriert sich unsere Strategie auf standardisierte Cloudsoftware-Lösungen, die wir für eine große Zahl an Unternehmen zur Verfügung stellen. Dies bringt große Skaleneffekte mit sich. GBC: Der Markt hat die Transaktionsmeldung für beide Gesellschaften wallstreet:online sowie EQS positiv aufgefasst. Wie ist Ihre Einschätzung hierzu? André Silvério Marques: Wir denken, dass die Transaktion für unsere Marktteilnehmer gut nachvollziehbar ist. Unsere Wachstumspotenziale sind in den Kernmärkten Compliance und IR höher. Entsprechend können wir die freigewordenen Ressourcen für schnelleres Wachstum einsetzen. Für wallstreet:online und ARIVA.DE ergeben sich Skaleneffekte, die wir nicht heben können. Somit eine Win-Win-Win-Situation. GBC: Wie verwoben war die ARIVA.DE mit der EQS Group? Wie umfangreich wird sich die Entkoppelung der beiden Gesellschaften gestalten und könnten hier weitere Kosten entstehen? André Silvério Marques: Aufgrund der geringeren Synergien mit unserem Kerngeschäft, halten sich die Verflechtungen in Grenzen und sollten im zweiten Halbjahr schnell und mit geringfügigem Aufwand gelöst sein. GBC: Die EQS Group hat dynamische Wachstumsziele ausgegeben. Sind diese Ziele auch ohne die ARIVA.DE erreichbar oder können die freigewordenen Ressourcen genutzt werden, um im Kerngeschäft zukünftig noch stärker zu wachsen? André Silvério Marques: Bereinigt um die ARIVA.DE-Umsätze liegt das Wachstum von 2018 auf 2019 bei 18%-25% und damit über dem bisher erwarteten Wachstum mit ARIVA.DE Bei der Anpassung der Langfristplanung bitten wir noch um etwas Geduld. Diese veröffentlichen wir mit den Halbjahreszahlen. Aber eines ist sicher: die CAGR (durchschnittliche annualisierte Wachstumsrate von 2018-2025 wird nicht unterhalb der bisherigen Spanne (15%-20%) liegen. GBC: Herr Marques, vielen Dank für das Gespräch. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18355.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 28.06.2019 (10:30 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 01.07.2019 (09:00 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2019 =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2019 03:01 ET (07:01 GMT)