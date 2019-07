Die M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (kurz: MOREH, begibt eine Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2YNRD5) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 35 Mio. EUR an der Börse München. MOREH ist ein Bestandshalter mit Fokus auf Gewerbeimmobilien in westdeutschen Ballungszentren und Tochterunternehmen der familiengeführten Munitor Gruppe. Das Wertpapier (ISIN DE000A2GSWY7) ist mit einem festen nominalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...