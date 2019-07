Facebook-Calls mit 138%-Chance bei Erreichen des Allzeithochs

Nach dem Kurseinbruch im Dezember 2018, innerhalb dessen sich der Wert der Facebook-Aktie (ISIN: US30303M1027) von 218,62 USD auf bis zu 123 USD reduzierte, startete die Aktie sehr stark in das Jahr 2019 und erreichte am 25,4,19 wieder ein Hoch bei 198,48 USD. Laut Analyse von www.godmode-trader.de korrigierte die Aktie dann auf bis zu 158,87 USD, um danach wieder 194,51 USD zu. Falls es der Aktie in den nächsten Tagen gelingt, über 198,48 USD anzusteigen, dann könnte es zu einem Anstieg auf das Allzeithoch bei 218,62 USD kommen. Unterhalb von 181,89 USD wird sich die charttechnische Situation allerdings wieder eintrüben.

Kann die Facebook-Aktie, die derzeit bei 196,293 USD notiert, im Verlauf des nächsten Monats wieder auf ihr altes Allzeithoch bei 218,62 USD ansteigen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 205 USD

Der SG-Call-Optionsschein auf die Facebook-Aktie mit Basispreis bei 205 USD, Bewertungstag 20.9.19, BV 0,1, ISIN: DE000SC6F5X2, wurde beim Aktienkurs von 196,293 USD und dem Euro/USD-Wechselkurs von 1,132 USD mit 0,69 - 0,72 Euro gehandelt.

Kann sich der Kurs der Facebook-Aktie in spätestens einem Monat auf 218,62 USD erhöhen, dann wird der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,71 Euro (+138 Prozent) ansteigen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 180,343 USD

Der Goldman Sachs-Open End Turbo-Call auf die Facebook-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 180,343 USD, BV 0,1, ISIN: DE000GA7RHQ1, wurde beim Aktienkurs von 196,293 USD mit 1,52 - 1,53 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Facebook-Aktie auf 218,62 USD wird der Turbo-Call - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - einen inneren Wert von 3,38 Euro (+121 Prozent) erreichen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 170,53 USD

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Facebook-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 170,53 USD, BV 0,1, ISIN: DE000MC2FNG6, wurde beim Aktienkurs von 196,293 USD mit 2,46 - 2,48 Euro quotiert.

Erreicht die Facebook-Aktie in absehbarer Zeit wieder ihr altes Allzeithoch bei 218,62 USD, dann wird der Turbo-Call einen inneren Wert von 4,24 Euro (+71 Prozent) erreichen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Facebook-Aktien oder von Hebelprodukten auf Facebook-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de