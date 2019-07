Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In der abgelaufenen Handelswoche sorgte der am Freitag begonnene G20-Gipfel in Osaka für Zurückhaltung an den Märkten, so die Experten von Union Investment. Die Staats- und Regierungschefs der großen Industrie- und Schwellenländer würden in der japanischen Hafenstadt über den Zustand der globalen Wirtschaft, Handelsfragen, die Digitalisierung und den Klimaschutz beraten wollen. ...

