Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz SE nach einem Investorentag auf "Overweight" mit einem Kursziel von 223 Euro belassen. Analyst Michael Huttner zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie beeindruckt. Trotz der niedrigen Zinsen laufe es beim Versicherer rund und das Unternehmen dürfte auch weiterhin liefern - in diesem Jahr dürfte die Allianz wahrscheinlich sogar ihr operatives Gewinnziel leicht übertreffen./tav/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2019 / 15:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-07-01/09:41

ISIN: DE0008404005